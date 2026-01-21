Nevşehir Belediyesi tarafından özel insanlara yönelik eğlence etkinlik programları devam ediyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Derinkuyu Özel Güneş Engelli Bakım Merkezi'nin özel bireyleri Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğlence programında müzik eşliğinde oynayıp halay çekerek gönüllerince bir gün yaşadı.

Güzel Sanatlar Merkezi usta öğreticilerinin birbirinden güzel şarkı ve türkülerle renk kattığı Derinkuyu Özel Güneş Engelli Bakım Merkezi'nde düzenlenen program toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bakım Merkezi'ndeki öğrenciler ve ailelerinin de yer aldığı ve her bireyin eşit haklar ile fırsatlara sahip olduğu bir dünya için farkındalık yaratmayı hedefleyen programda özel bireyler, müzik eşliğinde oynayıp gönüllerince halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi usta öğreticilerinin müzikleriyle farkındalık oluşturdukları programlar ilerleyen günlerde özel insanlar için farklı eğitim kurumlarında düzenlenmeye devam edecek.