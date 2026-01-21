2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde binlerce öğrencinin tercih ettiği Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışarak ve kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyen öğrencilerle dolup taşıyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlçede bulunan 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesinin sessiz ve nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ettiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi ilçemizde gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kütüphanelerimiz tatilde olan gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tatil süresini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak ortamda ders çalışıyor. Sessiz ve konforlu çalışma ortamlarımız ve zengin kitap koleksiyonlarımız ve ücretsiz internet imkânımızla, kütüphanelerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Buralarda grup çalışma alanının yanında ortak çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere birçok özellik bulunuyor. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, sadece ders çalışma alanı değil; aynı zamanda öğrenmenin, okumanın ve kendini geliştirmenin merkezi olmaya devam ediyor. Gençlerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayan kütüphanelerimiz kaliteli zaman geçirmek isteyen genç arkadaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı dilerim.' dedi.

Yarıyıl tatilini ders çalışarak geçirmek isteyen öğrenciler Melikgazi Belediyesi'nin kütüphanelerinde sunduğu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Başkan Mustafa Palancıoğlu'na da bu kütüphanelerde sunulan hizmetler için teşekkür ettiler.