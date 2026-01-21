İzmir Bornova Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak çocuklar için düzenlediği tiyatro etkinliklerine Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde sahnelenen 'Mutluluk Ormanı' oyunu ile başladı.

İZMİR (İGFA) - Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'ndeki Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenen 'Mutluluk Ormanı' adlı tiyatro oyunu, çocuklara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.

Ormanda geçen dostluk ve dayanışma dolu, ağaçlar, hayvanlar ve doğanın tüm canlıları, uyum içinde yaşamanın ve birlikte hareket etmenin önemini anlatan oyundan büyük keyif minikler, ara tatilde kendilerini unutmayan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINA DOKUNUYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların kültür ve sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın yalnızca eğlenmesini değil, aynı zamanda düşünmesini, sorgulamasını ve paylaşmayı öğrenmesini istiyoruz. Yarıyıl tatilinde farklı mahallelerde sahneleyeceğimiz tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın hayal dünyasına dokunmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

TİYATRO ŞÖLENİ MAHALLE MAHALLE DEVAM EDECEK

Bornova Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel tiyatro gösterimleri, farklı kültür merkezlerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek.