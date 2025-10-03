Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Öğrencilerin hijyenik koşullarda, güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve gıda güvenliğine dair birçok unsur titizlikle incelendi.

ANKARA (İGFA) - Denetimlerde, öğrencilerin tüketimine sunulan gıda ve içeceklerin uygunluğu, gramaj kontrolleri, iş yeri ruhsatlarına ilişkin kontroller titizlikle sağlandı. Sağlık yönetmelikleri, hijyen kuralları ve genel uygulamalar konusunda işletmeciler bilgilendirilerek, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak denetim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda sağlıklı ürünlere ulaşması en büyük önceliğimiz. Öğrencilerimizin sağlığı ve velilerimizin güveni için büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz kantin denetimlerimiz yıl boyu devam edecek. Kantin işletmecilerimizin de bu konuda gerekli özeni göstermesini bekliyoruz.' dedi.