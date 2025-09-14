Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmet veren Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler, 2025 yerleştirme sonuçlarına göre büyük başarılar elde etti.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yıl boyunca uzman eğitim kadrosu, kaynak kitaplar, deneme sınavları ve rehberlik desteğiyle sınavlara hazırlanan öğrenciler, zorlu sınav sürecinin ardından hayallerindeki okullara yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Keçiören Belediyesi’nin eğitim desteğiyle LGS’ye hazırlanan öğrenciler, 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre seçkin fen ve Anadolu liselerine yerleşme başarısı gösterdi. YKS’ye hazırlanan öğrenciler ise tıp, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim hakkı kazandı.

BAŞKAN ÖZARSLAN’A ANLAMLI ZİYARET

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı makamında ziyaret ederek verilen destekler için teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Özarslan, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün burada, seçkin liselere ve ülkemizin güzide üniversitelerine yerleşen gençlerimizin başarısına tanıklık ediyoruz. Zorlu sınav sürecinin ardından büyük başarılar elde eden evlatlarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bu süreçte özverili çalışmalarıyla emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize teşekkür ediyorum.” Gelecek nesillerin, vatan coğrafyasının en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Başkan Özarslan, “Sizler, milletimizin gerçek değerlerisiniz. Başarılı öğrencilerimiz hem kendi geleceklerini inşa ediyor hem de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan bireyler olarak ülkemizin yarınlarına katkı sunuyor. Bu yolda her zaman yanınızdayız. Gerek maddi gerek manevi anlamda desteğe ihtiyacınız olduğunda biz buradayız. Eğitiminiz için, geleceğiniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.” dedi.

BAŞKAN ÖZARSLAN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Başkan Özarslan, ziyaret sonunda öğrencilere hediyelerini takdim ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Program, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın öğrenci, veli ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.