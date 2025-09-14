Brezilya Eğitim Bakanlığı, UNESCO ve Huawei, Bahia ve Pará'da "Herkes için Teknoloji Destekli Açık Öğretim Okulları" pilot projelerini başlattı.PRNewswire / SAO PAULO (İGFA) - Brezilya Eğitim Bakanlığı, UNESCO ve Huawei, Bahia ve Pará'da Açık Öğretim Okullar Dijital Dönüşüm Projelerini başlattı. Yeşil dijital eğitime ve yetersiz hizmet alan bölgelere ulaşmaya önem veren proje, okullara şunları sağlayacaktır:

Bağlantı altyapısı

Güneş enerjisi sistemleri

Eğitim teknolojisinde öğretmen eğitimi

Sınıflar için dijital cihazlar

Dijital müfredat

Bahia ve Pará eyaletlerinin eğitim bakanlıklarının desteğiyle ve Huawei'nin TECH4ALL dijital kapsayıcılık girişimi kapsamında yürütülen proje, Brezilya'nın Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerini kapsayan iki öğretmen eğitim merkezi de kuracak. Temel Eğitim için Yaratıcılık ve İnovasyon Laboratuvarı (LabCrie) tarafından yönetilen iki merkezin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Bu girişim, bağlanabilirlik, dijital araçlar ve öğretmen eğitiminin öğrenme alanlarını nasıl geliştirebileceğini gösteriyor. Bu girişim, bağlantı, dijital araçlar ve öğretmen eğitiminin öğrenme alanlarını nasıl geliştirebileceğini gösteriyor. Bu sadece teknolojiyi kullanmakla ilgili değil, aynı zamanda onu eleştirel, yaratıcı ve sürdürülebilir bir şekilde entegre etmek, okullarımızı, eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi bugünün ve yarının zorluklarına hazırlamakla ilgili" dedi Bahia Eyaleti Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anísio Teixeira Enstitüsü Genel Müdürü Iuri Rubim.

BM SDG4 ile uyumlu ve şu anda ikinci aşamasında olan Açık Öğretim Okulları projesi, ulusal eğitim politikalarını destekleyen, eğitim sektörünün dijital dönüşümünü destekleyen ve dijital eğitime eşit erişimi genişleten esnek eğitim sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

"Bu girişimin Brezilya'da eğitimin dijitalleşmesini ilerletmek için kilit öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Toplumu dijital dönüşüme hazırlamak için bir katalizör görevi görüyor ve geleceğin herkes için daha fazla inovasyon ve eşitlikle inşa edilmesini sağlıyor" dedi, Pará Eyaleti Eğitim Bakanlığı'nda eğitimci ve Teknoloji Koordinatörü olarak görev yapan Rafael Herdy.

Öğretmen eğitimi, ortaokul ve lise öğretmenlerine yeşil dijital eğitim ve yapay zeka konularında eğitim vermeye odaklanacaktır. Eğitim Bakanlığı'nın sanal öğrenim platformu AVAMEC aracılığıyla sunulan eğitim programı, Jequié ve Breves'teki devlet okullarından 1.000 öğretmen ve ööğrenciye fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

"UNESCO, hiçbir ekranın bir öğretmenin yerini alamayacağını kabul etmekle birlikte, eğitimde teknolojinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz" dedi. UNESCO Brezilya Proje Sorumlusu Maria Rehder. "Bu girişim, teknoloji ve eğitimin entegrasyonunda bir adım ileriye doğru atılmış bir adımdır. Eğitimcilerle diyalog temelinde yeşil dijital eğitim ve yapay zeka alanlarında metodolojiler geliştireceğiz".

Proje ayrıca, gelişmiş ulusal platformları kapsayan yeşil dijital eğitim konusunda ulusal bir kılavuzun geliştirilmesi, okulların birbirine bağlanması, sürdürülebilir teknolojik altyapının kurulması ve öğretmenlerin yapay zeka konusunda eğitilmesi dahil olmak üzere, Brezilya'nın dijital eğitim alanındaki kamu politikalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

"Açık Öğretim Okulları, Huawei'nin teknolojiye erişimi demokratikleştirme ve daha kapsayıcı bir dijital gelecek inşa etme konusundaki kararlılığını yansıtıyor" dedi.

Huawei Brezilya Devlet İşleri Koordinatörü, Elise Machado. "Dijital kapsayıcılığın eğitimle başladığına inanıyoruz. Bu tür projeler inovasyon, sürdürülebilirlik ve insani gelişimi bir araya getirerek, tarihsel olarak hizmetlerden yeterince yararlanamayan bölgelerdeki toplulukları doğrudan etkiliyor."

Brezilya'nın yanı sıra, ikinci aşama Açık Okul projeleri şu anda Mısır ve Tayland'da da yürütülmektedir. Birinci Aşama 2020'den 2024'e kadar Mısır, Etiyopya ve Gana'da yürütülmüştür.

Mısır'da Açık Öğretim Okulları, Ulusal Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla 950.000 K-12 eğitimcisine destek vermektedir.

Etiyopya'da, proje 24 ortaokulda 12.000 öğrenci ve 250 eğitimciye fayda sağlamış ve öğrenciler ve eğitimciler için eğitim platformlarına ülke çapında erişimi artırmıştır.

Gana'da proje 1.000 öğretmen ve 3.000 öğrenciye ulaşmış ve ulusal eğitim platformlarını geliştirmiştir.