Ankara Keçiören Belediyesi park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına kışın da ara vermeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İlçede birçok parkta yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla eskiyen oyun gurupları yenilenirken, yapılan temizlik ve budama çalışmalarıyla parklar baştan aşağı elden geçiriliyor. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı temizlik ve bakım çalışmaları ile parkları yenilediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Daha güzel ve temiz bir Keçiören için ilçe genelinde yoğun bir bakım ve temizlik seferberliği yürütüyoruz. Keçiören’imizde el değmemiş yer kalmasın istiyoruz. Vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı ve güzel bir Keçiören sunabilmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.

Önce temizlik sonra bakım

İlçe genelinde birçok farklı noktada temizlik ve bakım çalışmaları hız kazandı. Parklar ve çevresinde önce mıntıka temizliği yapılırken daha sonra çocuk oyun alanı ve dinlenme alanlarında kırılan ve deforme olan noktaların tamiri gerçekleştiriliyor. Parkın daha estetik bir görünüme kavuşması için eskiyen alanlar boyanarak ağaçlar budanıyor, sararan ve kuruyan otlar toplanıyor.