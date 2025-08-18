Ankara Keçiören Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sağlıklı bir Keçiören hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “İlçemizde 51 mahalleyi kapsayan planlı bir ilaçlama takvimi uyguluyoruz. Halkımızın sağlığını korumak ve yaz aylarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Keçiören Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar ve hazırlanan “2025 Yılı Vektör ile Mücadele Risk Analiz Raporu” çerçevesinde, gece boyunca özel ekiplerce sürdürülen ilaçlama faaliyetleri, ilçedeki 51 mahalleyi kapsıyor. İlaçlama sırasında insan sağlığına zarar vermeyen özel karışımlar kullanılıyor ve bu uygulamalar belirli bir takvime göre ilçe genelinde sistemli bir şekilde yürütülüyor.

HER İKİ GÜNDE BİR DÜZENLİ UYGULAMA

İlaçlama ekipleri, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren her iki günde bir, sabah ve akşam olmak üzere beş adet ilaçlama makinesiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan, Mart 2025’te başlatılan larva mücadelesi kapsamında 343 üreme alanında ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, kasım ayına kadar 20 ila 30 günlük periyotlarla sürdürülecek.

Uçkunla mücadele çalışmaları da Keçiören’de yenilikçi yöntemlerle destekleniyor. Bu yıl pilot uygulama olarak Ihlamur Vadisi’nde kurulan karasinek tuzaklarının başarılı sonuçlar vermesi üzerine, bu yöntemin önümüzdeki yıl insan yoğunluğunun fazla olduğu tüm alanlarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Keçiören Belediyesi, oluşturulan planlı ilaçlama takviminin yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak düzenli ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Keçiören Belediyesi, halk sağlığını ön planda tutan yaklaşımıyla ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.