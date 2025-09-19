Ankara'da Keçiören Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaşla olan iletişimin kalitesini artırmak amacıyla “Motivasyon, Verimlilik ve Vatandaşla Etkili İletişim: Psikolojik Perspektiften Yaklaşım” başlıklı bir seminer düzenledi.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi’nde görev yapan psikologlar tarafından gerçekleştirilen programda, belediye çalışanlarının iş motivasyonunu artırmaya, verimliliği güçlendirmeye ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı geliştirmeye yönelik bilgiler paylaşıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından hem kurum içi hem de vatandaşlarla olan iletişimin kalitesini artırarak daha verimli ve huzurlu bir ortam oluşturma amacını taşıyan eğitim, örnek uygulamalarla desteklendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerde, içsel ve dışsal motivasyonun iş hayatına etkileri, hedef belirleme psikolojisi, “akış” deneyimi, empati, aktif dinleme, olumlu dil kullanımı ve kurum içi ekip ruhunu güçlendiren yöntemler ele alındı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Hizmet yolculuğumuzda tüm ekibimizin etkili iletişimini ve motivasyonunu önemsiyoruz. Çünkü etkili iletişim güvenin temelidir; motivasyon ise başarının anahtarıdır. Bizler her fikrin değerli, her emeğin kıymetli olduğunu bilerek; birbirimizi dinleyerek, anlayarak ve destekleyerek daha yaşanabilir bir Keçiören için el ele çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailemizin her bir ferdi yaptığı çalışmalarla Keçiören’imize değer katıyor.” dedi.