Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak uğrunda şehit olmayı göze alan bütün gazilerimiz, aziz milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir” diye konuştu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği Gaziler Günü’nün yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gazilik ve şehitliğin, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Şehitlik ve Gazilik; toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerlerdir. Üzerinde yaşadığı topraklar uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladı, Milletimizin bağımsızlık tutkusunun sembolüdür. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın ete kemiğe bürünmüş abideleridir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum.”