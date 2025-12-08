Mersin'de sosyal belediyecilik anlayışıyla engelleri aşmak ve özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu hizmet ve projelerle hayatları kolaylaştırmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunan Büyükşehir, çocuklarını merkeze getiren anneleri de unutmuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam eden 'Dikiş Kursu'na katılan kadınlar, dikiş eğitimi alarak bir yandan günlük hayatın stresinden uzaklaşırken, bir yandan da el emeği ile üretim yapıyor.

EL EMEĞİ, DAYANIŞMA VE SOSYALLEŞME BİR ARADA

Dikiş Kursu'nda kendilerine ait bir zaman aralığı yaratabilen kadınlar; çocukları Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çeşitli aktivitelere katılırken, hobi geliştirme imkânını da elde ediyor. Usta Öğretici eşliğinde devam eden eğitimlerde çeşitli ürünlerin dikim işlemini yapan kadınlar, bir yandan da hayatın zorluklarından uzaklaşma şansı buluyor.

Günlük hayatta sosyalleşmekte zorlanan özel gereksinimli birey anneleri; atölye sayesinde kaynaşmanın, bir arada olmanın ve dayanışabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kendileri ve aileleri için giyim dikimi de yapan kadınlar, ihtiyaçları doğrultusunda el emeği ile ev tekstil ürünleri de üretiyor.

ÜNAL: 'ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN ANNELERİNE DE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLADIK'

'Dikiş Kursu'nun yürütücülüğünü yapan Usta Öğretici Özlem Ünal, özel gereksinimli bireylerin aktiviteleri eşliğinde annelere de katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Merkezde temel dikiş kursu verdiklerini ifade eden Ünal, 'Sanayi tipi, overlok ve reçme gibi makinalardan da öğrenim sağlıyorlar. Annelerimiz burada mutlu ve deşarj oluyorlar. Çok güzel vakit geçirdiklerini sık sık ifade ediyorlar.

Hem çocuklarına birçok ürün üretiyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi olarak özel gereksinimli bireylerimiz ve anneleri ile birlikte olmaya, onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.