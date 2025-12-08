Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir tempo ile kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir'e bağlı A Takımı ile Yol Bakım Timleri, yol yapım ve onarım işlerini trafik akışını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir A Takımı ile Yol Bakım Timleri, yol yapım ve onarım işlerini gece saatlerinde büyük bir özveri ile yerine getiriyor. Mesai saatleri içerisinde şehrin birçok noktasında yol yapım ve onarım işlerini titizlikle gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, gece saatlerinde de bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle araç ve yaya sirkülasyonun yoğun olduğu güzergâhlarda Büyükşehir ekipleri, trafik akışını kesintiye uğratmamak için gece sıcak asfalt serimi, asfalt yama çalışmaları ve kaldırım parke onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Gece vardiyasında nöbetçi olan ekipler, acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı reaksiyon gösterebilmek adına gerekli ekipman, iş makinesi ve malzeme ile sürekli teyakkuz halinde bulunuyor. Ekip ve iş makinesi sayısı gerekli durumlara göre artabiliyor.

HİZMETTE SINIR TANINMIYOR

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Yol Bakım Timi ve A Takımı'nda her gece en az bir ekip nöbetçi olarak hazır bir şekilde görev bekliyor. Olası trafik kazaları veya araç arızalarına bağlı olarak yol yüzeyinde oluşan yağlanma ve kayganlık durumlarında ya da acil olarak onarılması gereken yol, kaldırım ve diğer durumlarda bu ekipler bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak gerekli çalışmaları yapıyor. Nöbetçi ekip sayısı ihtiyaç duyulduğunda artırılarak hizmette sınır tanınmıyor.