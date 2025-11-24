Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ikinci kez sahnelenen 'Tembel Ayşe' müzikali, Keçiörenlilerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nu dolduran çocuklar ve aileleri, müzik ile tiyatronun buluştuğu oyunla hafta sonu neşe dolu anlar yaşadı.

Masal Tanem Ayça, Tugay Tekeci ve Berra Damla'nın enerjik sahne performansı minik izleyiciler için eğlenceyi doruğa çıkardı.

'Tembel Ayşe' müzikali ile çocuklara çalışkanlık, sorumluluk, temizlik ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi temel değerler eğlenceli bir dille aktarıldı. Ayşe'nin tembellikten üretkenliğe uzanan dönüşümünü konu alan hikâye; şarkılar, danslar ve renkli dekorlarla zenginleştirilerek minik izleyicilere hem öğretici hem de eğlenceli anlar sundu.

Oyunun yeniden sahnelenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocukların kişisel ve kültürel gelişimlerini artıran etkinlikler için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile oyunun hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.