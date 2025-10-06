Ankara'da Keçiören Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla düzenlediği 'Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi' ile personeline hem teorik hem uygulamalı bilgiler sundu.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kendi kriz yönetim planı doğrultusunda farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DEAK) iş birliğinde düzenlenen 'Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi' Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü personeline yönelik yapılan eğitimde teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

TEORİK VE UYGULAMALI ANLATIM

Afet farkındalık eğitimi, Afet İşleri Müdürlüğü uzmanları tarafından verilirken, yangın eğitimi ise DEAK Başkanı ve Yangın Eğitmeni Umut Muhammed Kuzey tarafından hem teorik hem uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimde; afet bilinci, arama kurtarma, ilk yardım ve yangın güvenliği konularında bilgiler paylaşıldı. Eğitim programına katılan personele iki ayrı katılım belgesi verilecek.

'AFETLERE KARŞI EN ETKİLİ TEDBİR HAZIRLIKLI OLMAKTIR'

Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Afetlere karşı en etkili tedbir, hazırlıklı olmaktır. Belediye personelimizin hem kendi hayatını hem de toplumun güvenliğini koruyacak bilgi ve becerilere sahip olması bizim için çok önemli. Bu eğitimlerle hem bireysel hem kurumsal farkındalığımızı artırıyoruz. Bir yandan da toplumsal bilinç düzeyinin artmasına katkı sağlıyoruz.' dedi.