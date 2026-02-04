Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, Barış Manço ve Cem Karaca anısına Yunus Emre Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Etkinlikte anılar canlanırken, Başkanvekili Tolga Turgut konuşma yaparak değerlerimizi unutturmamayı vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, Anadolu rock müziğinin efsanevi isimleri Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser düzenledi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Av. Serkan Bedirhanoğlu, Dr. Atila Zorlu ve Selçuk Karadağ da katılarak müzikseverlerle bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini İlkim Eylül İlk'in üstlendiği bu özel gecede, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı hocaları tarafından usta sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca'nın ölümsüz eserleri seslendirildi. Etkinlik, sanatseverlere hem nostaljik bir yolculuk hem de unutulmaz bir müzik şöleni sunarken; ilçe sakinleri, müziğin birleştirici gücünü hep birlikte yaşadı.

Konser öncesi katılımcılara hitaben konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, bu tür anma programlarıyla değerlerimizi unutmamak, değerlerimizi hatırlamak ve o güzel anıları hep birlikte dile getirmek için bu etkinlikleri düzenleme gayretinde olduklarını belirtti.