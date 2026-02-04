Karabağlar Belediyesi, Temizlik Seferberliği'nin üçüncü turunu başlatıyor. Şubat-Nisan aylarında 58 mahallede konteyner yıkama ve hacimli atık toplama yapılacak. Başkan Helil Kınay, temizliğin ortak sorumluluk olduğunu vurguluyor.
İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğü Temizlik Seferberliği'nin üçüncü turu bugün itibariyle başladı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde dip köşe temizlik yapılacak, konteynerler yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak.
Çalışmalar her hafta üç mahallede, yaklaşık 20 personel, mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracıyla Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında Karabağlar'ın 58 mahallesinin tamamına ulaşılması hedefleniyor.
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek 'Temiz bir Karabağlar yalnızca belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. İlçemizin 58 mahallesinin tamamı için planlamamızı yaptık ve sokak sokak dip köşe temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çöp kutularına atmaları ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarıdır. Hep birlikte daha temiz bir Karabağlar için çalışıyoruz' diye konuştu.
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ GÜN GÜN PROGRAMI
ŞUBAT AYI
- 4 Şubat Çarşamba: Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi
- 6 Şubat Cuma: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Esentepe
- 11 Şubat Çarşamba: Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer
- 13 Şubat Cuma: Poligon, General Kazım Özalp, Muammer Akar
- 18 Şubat Çarşamba: Özgür, Gazi, Devrim
- 20 Şubat Cuma: Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi
- 25 Şubat Çarşamba: Günaltay, Barış, Kibar
- 27 Şubat Cuma: Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Umut
MART AYI
- 4 Mart Çarşamba: Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay
- 6 Mart Cuma: Maliyeciler, Şehitler, Salih Omurtak
- 11 Mart Çarşamba: Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Vatan
- 13 Mart Cuma: Yunus Emre, Aydın, Selvili
- 18 Mart Çarşamba: Esenlik, Reis, Doğanay
- 25 Mart Çarşamba: Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz
- 27 Mart Cuma: Ali Fuat Cebesoy, Sevgi, Refet Bele
NİSAN AYI
- 1 Nisan Çarşamba: Gülyaka, Bahar, Bozyaka
- 3 Nisan Cuma: Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden, Limontepe
- 8 Nisan Çarşamba: Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
- 10 Nisan Cuma: Uzundere, Tırazlı, Kavacık
- 15 Nisan Çarşamba: Osman Aksüner, Aşık Veysel