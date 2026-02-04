Karabağlar Belediyesi, Temizlik Seferberliği'nin üçüncü turunu başlatıyor. Şubat-Nisan aylarında 58 mahallede konteyner yıkama ve hacimli atık toplama yapılacak. Başkan Helil Kınay, temizliğin ortak sorumluluk olduğunu vurguluyor.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğü Temizlik Seferberliği'nin üçüncü turu bugün itibariyle başladı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde dip köşe temizlik yapılacak, konteynerler yıkanacak ve hacimli atıklar özel araçlarla toplanacak.

Çalışmalar her hafta üç mahallede, yaklaşık 20 personel, mobilya toplama aracı ve konteyner yıkama aracıyla Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında Karabağlar'ın 58 mahallesinin tamamına ulaşılması hedefleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek 'Temiz bir Karabağlar yalnızca belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. İlçemizin 58 mahallesinin tamamı için planlamamızı yaptık ve sokak sokak dip köşe temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çöp kutularına atmaları ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarıdır. Hep birlikte daha temiz bir Karabağlar için çalışıyoruz' diye konuştu.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ GÜN GÜN PROGRAMI

ŞUBAT AYI

4 Şubat Çarşamba: Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi

6 Şubat Cuma: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Esentepe

11 Şubat Çarşamba: Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer

13 Şubat Cuma: Poligon, General Kazım Özalp, Muammer Akar

18 Şubat Çarşamba: Özgür, Gazi, Devrim

20 Şubat Cuma: Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi

25 Şubat Çarşamba: Günaltay, Barış, Kibar

27 Şubat Cuma: Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Umut

MART AYI

4 Mart Çarşamba: Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay

6 Mart Cuma: Maliyeciler, Şehitler, Salih Omurtak

11 Mart Çarşamba: Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Vatan

13 Mart Cuma: Yunus Emre, Aydın, Selvili

18 Mart Çarşamba: Esenlik, Reis, Doğanay

25 Mart Çarşamba: Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz

27 Mart Cuma: Ali Fuat Cebesoy, Sevgi, Refet Bele

NİSAN AYI

1 Nisan Çarşamba: Gülyaka, Bahar, Bozyaka

3 Nisan Cuma: Bahriye Üçok, Ali Fuat Erden, Limontepe

8 Nisan Çarşamba: Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

10 Nisan Cuma: Uzundere, Tırazlı, Kavacık

15 Nisan Çarşamba: Osman Aksüner, Aşık Veysel