Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Türkiye'nin ödüllü ilk geri dönüşüm projelerinden biri olan Çevreci Komşu Kart, 2016 yılından bu yana çevreye ve ilçe sakinlerine önemli katkılar sağladı. Proje sayesinde 204 bin 887 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 50 milyon 850 bin 917 litre yakıt tasarrufu elde edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatılan Çevreci Komşu Kart, elde edilen başarıların ardından tüm Muratpaşa ilçesinde yaygınlaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de altyapı oluşturan uygulama, kısa sürede dünya basınında yer aldı ve farklı ülkelerdeki belediyelere örnek oldu. Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; cam, kâğıt, plastik ve metal atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sundu.

Proje kapsamında bugüne kadar karbondioksit salınımı806 bin 815 kilogram azaltılırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 51 milyon 221 bin 738 kişiye oksijen sağlayacak büyüklüğe ulaştı. Bu sonuçlar, Çevreci Komşu Kart'ın yalnızca bir geri dönüşüm projesi değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yerel yönetim modeli olduğunu ortaya koydu.

Çevreci Komşu Kart ile 9 yıl içinde 25 milyon 506 bin 567 kilogram atık, ev ev toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan atıklar karşılığında ise ilçe sakinlerinin kartlarına toplam 12 milyon 888 bin 211 lira yüklendi. Proje, hemçevreyi korudu hem ailelerin ev ekonomisine doğrudan katkı sağladı.

Öte yandan ilçede projeye katılan ev sayısı 18 bin 314'e ulaşırken, süreç içerisinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da uygulamaya dâhil edildi. Çevreci Komşu Kart, hem ev ekonomileri için yeni bir gelir kaynağı yarattı hem de doğanın korunmasına kalıcı katkılar sundu.