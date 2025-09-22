ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere; Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sporcular katıldı.

Etkinliklerin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Toplumda bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören’de hiçbir ayrım gözetmeden halkımızla kucaklaşıyor, birlikte hareket ediyoruz” diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ise, sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı ulaşım anlayışıyla yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, “Sporcu ile İlham Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi. Spor hayatına başlama sürecini ve başarı hikâyesini paylaşan Mutlu, Türkiye’ye duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

REKOR DENEMESİ YAPILDI

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nden başlayıp Keçiören Belediyesi önünden devam ederek tekrar başlangıç noktasında tamamlanan bisiklet turunun ardından rekor katılımla “Ankara Oyun Havası” etkinliği yapıldı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlarla voleybol oynarken spor ve eğlence dolu bir gün yaşandı. Mehteran ve zumba gösterileri, penaltı atışı yarışması, sokak oyunları, ‘Sporcu ile İlham Buluşması’ programı, sürpriz hediyeler, yiyecek-içecek ikramları, bando ve dans gösterileri ile akşam konserinin yer aldığı dolu dolu bir hafta sonu yaşandı.

BİSİKLET DEFİLESİ İLGİ ODAĞI OLDU

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Etlik Giresun Caddesi’nde düzenlenen bisiklet defilesi de yoğun ilgi gördü. Renkli süslemelerle hazırlanan bisikletler cadde boyunca sergilenirken vatandaşların ilgi odağı oldu.

SON ETKİNLİKLER ATATÜRK ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde (22 Eylül Pazartesi) Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktiviteler yapılacak. Etkinliklere katılmak isteyen aileler çocuklarıyla birlikte bu noktaya gelerek keyifli anlara şahitlik edecek.