İzmir’de gazeteci Erkan Çakıllı, CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Hulusi Başaran’ı ziyaret etti. Görüşmede, ekonomik kriz, enflasyonun vatandaş üzerindeki etkileri ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Medya Türk Haber, İzmir Pusula ve Güler Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erkan Çakıllı, aynı zamanda Ulusal Basın, İGFA, Udimed ve Haberin Sonu TV’nin İzmir ve Ege Bölge Temsilcisi olarak, Dünya Türk Birliği İzmir Bölge Başkanı ve CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Hulusi Başaran’ı Bayraklı’daki ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye’nin iç ve dış politik gündemi, ekonomik sorunlar, işçi, emekli ve memurların yaşadığı zorluklar ile enflasyonun alım gücüne etkileri masaya yatırıldı.

“Enflasyonun hızla yükselmesi vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürüyor" diyen CHP’li Başaran, "Halk, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu süreçte ortak akıl ve toplumsal dayanışma her zamankinden daha büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Gazeteci Çakıllı ise basının halkın sesini duyurma sorumluluğuna dikkat çekerek, “Gazeteciler olarak halkın sesi olmak zorundayız. Ekonomik sıkıntıların en yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde sorunları görünür kılmak, çözüm için adım atılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Ziyaretin sonunda Çakıllı ve Başaran, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorlukların ancak birlik, dayanışma ve kararlı bir duruşla aşılabileceği konusunda görüş birliğine vardı.