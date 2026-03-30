Ankara Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir afet farkındalık ve yangınla mücadele eğitimi düzenlendi.

ANKARA(İGFA) - Eğitimde, afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında doğru davranış şekilleri, güvenli tahliye yöntemleri ile yangın türleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Keçiören Belediyesi olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde, yangınla mücadeleye yönelik teorik bilgiler verilirken daha sonra yangına müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Personelin olası acil durumlara karşı hızlı ve doğru reaksiyon göstermesini hedefleyen eğitimde yangın söndürme cihazının doğru kullanımı öğretilerek katılımcıların birebir deneyim kazanması sağlandı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Belediye personelinin, afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması, koordineli hareket edebilme becerisinin geliştirilmesi ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan eğitimler devam edecek.