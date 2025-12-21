Ankara'da Keçiören Belediyesi, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kurum genelinde yaygınlaştırmak amacıyla birim müdürleri, birim sorumluları ve teknik personele yönelik Belediye Meclis Salonu'nda 'ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel belediyenin hizmet içi eğitiminde, fosil enerji kaynaklarının azalması, artan enerji maliyetleri ve çevresel etkiler doğrultusunda enerji yönetiminin neden gerekli olduğu detaylı şekilde ele alındı.

Yapılan sunumlarda belediyelerin şehir enerji tüketimindeki payı ve enerji giderlerinin bütçeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Uzmanlar, ISO 50001 standardının, enerji verimliliğini artırmaya yönelik uluslararası bir yönetim sistemi olduğunu aktarırken, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsüyle sürekli iyileştirmenin önemine de dikkat çekildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara enerji politikası oluşturulması, enerji gözden geçirme toplantıları, enerji performans göstergelerinin takibi ile dokümantasyon ve yasal uyum süreçleri hakkında bilgi verildi. Bina ısıtma-soğutma, aydınlatma, ulaşım ve hizmet alanlarında yapılacak planlı çalışmaların enerji tasarrufuna sağlayacağı katkılar ise örneklerle anlatıldı.

ORTAK SORUMLULUK, ORTAK KAZANIM

Yapılan sunumlarda enerji verimliliği çalışmalarının belediyeye kurumsal tasarruf, vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli hizmet, çevresel sürdürülebilirlik ve 'Yeşil Belediye' vizyonu açısından önemli kazanımlar sunduğu ifade edildi. Eğitimin sonunda, küçük davranış değişikliklerinin büyük tasarruflara yol açabileceği vurgulanarak, her çalışanın enerji yönetim sisteminin aktif bir parçası olduğu mesajı verildi.