Ankara Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline yönelik 'Trafikte Güvenli Sürüş' eğitimi düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Can kayıplarını azaltmak, trafik bilincini artırmak ve güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak amacıyla Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen eğitime belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

KAZALARIN YÜZDE 40'I HIZ İHLALİNDEN KAYNAKLANIYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Başpolis ve Eğitimci Fikret Gündüz ile ekip arkadaşlarının gerçekleştirdiği eğitimde, trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanırken, en sık yaşanan kaza türleri ise istatistiklerle aktarıldı.

Verilere göre, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ının hız ihlallerinden kaynaklandığı belirtildi. Bunun yanı sıra takip mesafesine uymama, kavşaklarda geçiş üstünlüğünü gözetmeme, seyir halindeyken mobil cihaz kullanımı, şerit ihlalleri, alkol, uyuşturucu ve uykusuzluk gibi dikkat dağınıklığına ve fiziksel becerilerin zayıflamasına neden olan riskli davranışların kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Fotoğraf ve video örnekleriyle desteklenen sunumda, katılımcılara güvenli sürüş bilincini pekiştiren uygulamalı bilgiler aktarıldı.