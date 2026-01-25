Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü 'Dünya İçin Lazım' projesiyle elektronik atıkları dönüştürüp, doğa koruma eğitimleriyle 40 bini aşkın kişiye ulaştı. Mayıs ayına kadar 70 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, 'Dünya İçin Lazım' projesi kapsamında e-atık toplama ve doğa koruma eğitimlerini Türkiye genelinde sürdürüyor. Proje ile kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar geri dönüştürülürken, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen eğitimlerle çevre bilinci artırılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaçlarının e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve doğa bilinci gelişen bir topluluk oluşturmak olduğunu ifade ederek, 'Bu toplulukları sürdürülebilirlik eğitimleriyle büyütmeyi ve gelecekte doğa bilinci olan elçiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 40 bini aşkın kişiye eğitim verdik, Mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşmayı planlıyoruz.' dedi.

Projede 7-14 yaş grubundaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi eğitimler veriliyor. Eğitimlerde Doğa Koruma, E-Atık, İklim Değişimi, İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik başlıkları işleniyor. Bugüne kadar 'Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı', 'Doğa Eğitimi Erken Yaşta Başlar' ve 'Evde Başlayan Dönüşüm' başlıklı üç seminer gerçekleştirildi.

Şu ana kadar 4 tonu aşkın e-atık toplanırken, eğitimlerle 40 bini aşkın kişiye ulaşılan proje kapsamında, Mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye erişilmesi ve 15 ton e-atığın dönüştürülmesi hedefleniyor.