Ankara Kalesi 1. ve 2. Etap’ta Sokak Sağlıklaştırma projelerini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3. Etap’ta 11’i tescilli 80 yapı için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Sur duvarlarındaki restorasyon çalışmaları tüm titizliğiyle devam ederken, 2024 yılının sonunda tamamlanması planlanan “Sur Duvarlarının Aydınlatılması” projesiyle de Ankara Kalesi bambaşka bir atmosfere bürünecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

“İç Kale 1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma” projeleri tamamlanırken, “3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme”, “Sur Duvarlarının Aydınlatılması” ile “Dış Kale Sur Duvarları Restorasyonu” projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2019 yılında başlatılan, Ankara’nın tarihini geleceğe taşıyacak projeler tüm hızıyla devam ediyor. İç Kale 1. ve 2. Etap’ta 70’i tescilli 90’ı tescilsiz olmak üzere toplam 160 binada çalışmalar tamamlandı.

11’İ TESCİLLİ 80 YAPIDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İç Kale 3. Etap’ta başlatılan “Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme” projesi kapsamında da yaklaşık bin 900 metrekarelik alan ve 11’i tecilli 80 yapıda raspa, onarım, sıva, boya ve çatılar için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yapıların sadece cephe ve çatıları değil avlu, kapı ve pencereleri de yenileniyor. Ayrıca muhdes yapılar da kaldırılarak alan rehabilite ediliyor.

Ankara Kalesi dış kale sur duvarlarının restorasyonuna yönelik çalışmalar da tüm titizliğiyle devam ediyor. Hisar Kapı’dan başlayıp Şark Kale sur duvarlarına kadar uzanan alanda burçlarda oluşan çatlakların giderilerek enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesinden, özgün olmayan derzlerin sökülüp yerine özgün harç ile yeniden derzler oluşturulmasına kadar birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

ÖZEL GÜNLER AYDINLATMAYLA VURGULANACAK

Ankara Kalesi aydınlatma çalışmalarıyla da turistleri cezbetmeye hazırlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından devam eden “Sur Duvarlarının Dekoratif Aydınlatılması” projesi çerçevesinde Ankara Kalesi, tarihi yapısına uygun olarak hem turizm hem de güvenlik tedbirlerinin sağlanması amacıyla 416 aydınlatma armatürüyle aydınlatılacak. Ayrıca Hisar Kapı’daki dairesel burçların üzerine gobo projektörlerle Türk bayrağı ve Atatürk başta olmak üzere özel günlerde 12 farklı desen yansıtılarak günün anlam ve önemi vurgulanacak. Aydınlatma işlemleri 35-40 km civarındaki yerleşim yerlerinden bile görülebilecek.

“SIRADAN BOYA, BADANA VE ONARIM İŞİ DEĞİL”

Ankara Kalesi’nin kentin en önemli sembollerinden birisi olduğunu vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, 2019 yılından bu yana devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında “1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ni tamamladıklarını hatırlattı. “3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında 11’i tescilli 69’u tescilsiz 80 yapıda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Ödemiş, “Çalışmamız sıradan bir boya, badana veya basit bir onarım işi değil, burada ciddi bir bilimsel çalışma sürdürüyoruz” dedi. Ödemiş, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye sadık kalarak onarım çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

“EV SAHİPLERİ GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR”

3. Etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla Ankara Kalesi’nde bulunan geleneksel “Ankara Evleri”nin tamamını restore etmiş olacaklarını bildiren Ödemiş, çalışmalar yapılırken ev sahiplerinin de evlerinde günlük yaşamına devam ettiğini söyledi. Ödemiş, “Yaşam devam ediyor, hiç kimseyi yerinden çıkarmıyoruz. Karşılıklı özveri, uyum içerisinde onlar biraz yardımcı oluyor, biz biraz titiz davranıyoruz derken çok şükür kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde çalışmamızı bugünlere taşıdık” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZI GÖSTERİYOR”

Çalışmalarda zaman zaman üniversitelerin de desteğini aldıklarını aktaran Ödemiş, “Bizim için gurur verici olan da şu, yaptığımız çalışmalardan dolayı pek çok ödül alıyoruz. Ankara Kalesi içerisinde yapmış olduğumuz 1. ve 2 Etap restorasyon ve onarım çalışmalarında ‘Tarihi Kentler Birliği Başarı Ödülü’nü aldık. Roma Tiyatrosu’nda ‘Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Koruma Ödülü’nü aldık. Bütün bunlar da bizim doğru yolda olduğumuzu, doğru işleri yaptığımızı gösteriyor” diye konuştu.

“SURLARDAKİ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

“İç Kale 1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma” projeleri tamamlanırken, “3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme”, “Sur Duvarlarının Aydınlatılması” ile “Dış Kale Sur Duvarları Restorasyonu” projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2019 yılında başlatılan, Ankara’nın tarihini geleceğe taşıyacak projeler tüm hızıyla devam ediyor. İç Kale 1. ve 2. Etap’ta 70’i tescilli 90’ı tescilsiz olmak üzere toplam 160 binada çalışmalar tamamlandı.

11’İ TESCİLLİ 80 YAPIDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İç Kale 3. Etap’ta başlatılan “Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme” projesi kapsamında da yaklaşık bin 900 metrekarelik alan ve 11’i tecilli 80 yapıda raspa, onarım, sıva, boya ve çatılar için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yapıların sadece cephe ve çatıları değil avlu, kapı ve pencereleri de yenileniyor. Ayrıca muhdes yapılar da kaldırılarak alan rehabilite ediliyor.

Ankara Kalesi dış kale sur duvarlarının restorasyonuna yönelik çalışmalar da tüm titizliğiyle devam ediyor. Hisar Kapı’dan başlayıp Şark Kale sur duvarlarına kadar uzanan alanda burçlarda oluşan çatlakların giderilerek enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesinden, özgün olmayan derzlerin sökülüp yerine özgün harç ile yeniden derzler oluşturulmasına kadar birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

ÖZEL GÜNLER AYDINLATMAYLA VURGULANACAK

Ankara Kalesi aydınlatma çalışmalarıyla da turistleri cezbetmeye hazırlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından devam eden “Sur Duvarlarının Dekoratif Aydınlatılması” projesi çerçevesinde Ankara Kalesi, tarihi yapısına uygun olarak hem turizm hem de güvenlik tedbirlerinin sağlanması amacıyla 416 aydınlatma armatürüyle aydınlatılacak. Ayrıca Hisar Kapı’daki dairesel burçların üzerine gobo projektörlerle Türk bayrağı ve Atatürk başta olmak üzere özel günlerde 12 farklı desen yansıtılarak günün anlam ve önemi vurgulanacak. Aydınlatma işlemleri 35-40 km civarındaki yerleşim yerlerinden bile görülebilecek.

“SIRADAN BOYA, BADANA VE ONARIM İŞİ DEĞİL”

Ankara Kalesi’nin kentin en önemli sembollerinden birisi olduğunu vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, 2019 yılından bu yana devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında “1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ni tamamladıklarını hatırlattı. “3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında 11’i tescilli 69’u tescilsiz 80 yapıda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Ödemiş, “Çalışmamız sıradan bir boya, badana veya basit bir onarım işi değil, burada ciddi bir bilimsel çalışma sürdürüyoruz” dedi. Ödemiş, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye sadık kalarak onarım çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

“EV SAHİPLERİ GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR”

3. Etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla Ankara Kalesi’nde bulunan geleneksel “Ankara Evleri”nin tamamını restore etmiş olacaklarını bildiren Ödemiş, çalışmalar yapılırken ev sahiplerinin de evlerinde günlük yaşamına devam ettiğini söyledi. Ödemiş, “Yaşam devam ediyor, hiç kimseyi yerinden çıkarmıyoruz. Karşılıklı özveri, uyum içerisinde onlar biraz yardımcı oluyor, biz biraz titiz davranıyoruz derken çok şükür kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde çalışmamızı bugünlere taşıdık” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZI GÖSTERİYOR”

Çalışmalarda zaman zaman üniversitelerin de desteğini aldıklarını aktaran Ödemiş, “Bizim için gurur verici olan da şu, yaptığımız çalışmalardan dolayı pek çok ödül alıyoruz. Ankara Kalesi içerisinde yapmış olduğumuz 1. ve 2 Etap restorasyon ve onarım çalışmalarında ‘Tarihi Kentler Birliği Başarı Ödülü’nü aldık. Roma Tiyatrosu’nda ‘Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Koruma Ödülü’nü aldık. Bütün bunlar da bizim doğru yolda olduğumuzu, doğru işleri yaptığımızı gösteriyor” diye konuştu.

“SURLARDAKİ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Ödemiş, Ankara Kalesi’nin geleceğe güvenli bir şekilde taşınması amacıyla başlatılan “Ankara Kalesi Sur Duvarları Restorasyon” çalışmaları hakkında da “Ankara Kalesi surlarında uzun süredir devam eden çatlaklar vardı. Özellikle bir surdaki çatlak gözle görülür şekilde ve gün geçtikçe de artıyordu. 2 bin küsur yıllık Ankara Kalesi’nin zarara uğramasına da neden olabilecek düzeydeydi. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmaları da titizlikle sürdürüyoruz. Statikte ciddi sorunlar var özellikle burçlardaki statiklerde ona yönelik de Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden destek alıyoruz. Çatlağın olduğu burçta bir nemlenme söz konusu. Bu nemlenmenin kaynağını tespit edebilmek için de Devlet Su İşleri ile iş birliğinde çalışma yapıyoruz” bilgilerini verdi.

KALEYİ ZARAR VERMEDEN ESTETİK OLARAK AYDINLATIYORUZ

Kale aydınlatma çalışmalarının da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam ettiğini belirten Ödemiş şunları söyledi:

“Kalenin aydınlatma çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bunun için de çok ciddi bir bilimsel proje hazırladık. O projemizi de Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onaylattık. Şu anda kaleye zarar vermeden, siluete zarar vermeden kaleyi estetik olarak aydınlatıyoruz. Aydınlatmadaki amacımız Ankara Kalesi ve çevresini daha güvenilir hâle getirerek günün 24 saatinde burada herkesin dolaşabileceği bir ortamı sağlamak.”

KALEYİ ZARAR VERMEDEN ESTETİK OLARAK AYDINLATIYORUZ

Kale aydınlatma çalışmalarının da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam ettiğini belirten Ödemiş şunları söyledi:

“Kalenin aydınlatma çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bunun için de çok ciddi bir bilimsel proje hazırladık. O projemizi de Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onaylattık. Şu anda kaleye zarar vermeden, siluete zarar vermeden kaleyi estetik olarak aydınlatıyoruz. Aydınlatmadaki amacımız Ankara Kalesi ve çevresini daha güvenilir hâle getirerek günün 24 saatinde burada herkesin dolaşabileceği bir ortamı sağlamak.”