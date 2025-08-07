“Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları”nın ikincisi Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, Gençlik Parkı’nda düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) destekleriyle “Ankara, kültür ve sanatın da başkenti” diyerek, 2. Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları’nı programını düzenledi. Farklı ülkelerden gelen 14'ün üzerinde halk dansları topluluğunun sahne aldığı etkinlik, kültürel etkileşimin kalbini Başkent Ankara’da attırırken Başkentlilere de keyifli anlar yaşattı.

“Dünyanın ritmi Başkent’te buluşuyor” temasının vurgulandığı etkinlikte; ülkeler arasındaki kültür-sanat alışverişini güçlendirmek, dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurmak, ülkelerin ezgiler eşliğinde halk danslarını sergileyerek hem kültürlerini tanıtmayı sağlamak hem de diğer kültürleri tanımak amaçlandı.

Etkinlikte; CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve eşi başta olmak üzere çok sayıda Başkentli yer aldı.

AKK’DE BAŞLAYAN ETKİNLİK, GENÇLİK PARKI’NDA DEVAM ETTİ

Ankara Kent Konseyi Binası’nda karşılama töreniyle başlayan etkinlikte dans toplulukları, geleneksel kıyafetleri ve ülkelerinin bayrakları ile Gençlik Parkı’na kortej oluşturuldu. Gençlik Parkı'nda kurulan etkinlik alanına yürüyen farklı ülkelerden gelen dans toplulukları, ülkelerine ait şarkıları seslendirirken Başkentli vatandaşlar da korteje eşlik etti.

Başkent Ankara’ya gelen; Rusya Azon Dov ekibi, Azerbaycan Mihriban Azad ekibi, Rusya Vladikavkaz ekibi, Makedonya Buçim Radoviş ekibi, Özbekistan Istıklol ekibi, Gürcistan Mtsvervali ekibi, Moldova Novoe Pokolenıa, KKTC Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Osetya Narty Ekibi, İran Elçin Dans Grubu, Kazakistan Bala Time ekibi ve Gagavuzya Yıldızlar ekibi kendilerine has figürleri ile halk danslarını sergilerken ülkemizi ise Rize Halk Dansları ekibi ile Raksan Ostim Teknik Üniversitesi ekibi temsil etti.