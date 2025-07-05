Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Göksu ve Eryaman Mahallelerinden FSM Bulvarı’na uzanan 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş şeritli bağlantı yolu ve 800 metrelik 3 gidiş 3 gelişten oluşan köprü trafiğe açıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek” dedi ve toplam maliyetin 346 milyon TL olduğunu ifade etti.

Bağdat Caddesi üzerinde ise biri İstiklal Marşı Caddesi, diğeri Uzay Çağı Caddesi kesişimine olmak üzere toplam 860 metre uzunluğunda alt ve üst geçitler inşa edilerek hizmete sunuldu.

ABB, ulaşım ve altyapı projeleriyle Başkent trafiğine kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. Kent genelinde birbiri ardına hayata geçirilen ulaşım projeleri sayesinde araç trafiği daha akıcı hale gelirken, vatandaşlar daha hızlı ve konforlu yolculuk yapabiliyor. Son olarak FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ile Bağdat Caddesi üzerindeki farklı seviyeli kavşak projeleri tamamlanarak hizmete sunuldu.

YAVAŞ: “TOPLAM MALİYET 346 MİLYON TL”

Eryaman trafiğine çözüm olacak projelerle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Eryaman trafiğine 2 yeni çözüm… FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ve Vadi Viyadüğü tamamlandı. Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek. 800 metrelik 3 gidiş 3 geliş yeni köprü ile İstanbul Yolu üzerinden Eryaman’a doğrudan geçiş sağlandı. 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş Vadi Viyadüğü ile Akıncılar Caddesi’nden Bozüyük Caddesi’ne bağlantı kuruldu. Toplam maliyet: 346 milyon TL.”

Eryaman trafiğine çözüm olacak projelerle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Eryaman trafiğine 2 yeni çözüm… FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ve Vadi Viyadüğü tamamlandı. Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek. 800 metrelik 3 gidiş 3 geliş yeni köprü ile İstanbul Yolu üzerinden Eryaman’a doğrudan geçiş sağlandı. 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş Vadi Viyadüğü ile Akıncılar Caddesi’nden Bozüyük Caddesi’ne bağlantı kuruldu. Toplam maliyet: 346 milyon TL.”