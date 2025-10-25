'Üniversite Ankara'da Okunur' mottosuyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı 'Genç Akademi'lerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatına katkı sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Başkentli öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla kamplar, doğa yürüyüşleri, çalıştay ve konferanslar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı öğrenci dostu tesislerle de Başkentlilere modern ve güvenilir alanlar sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Yeni nesil ders çalışma ortamı ile eğitimde teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz. Amacımız; gençlerimiz kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Bize düşen, onlara uygun bu alanları açmak ve imkânlarını arttırmak' sözleriyle açılışlarını gerçekleştirdiği 'Genç Akademi'lerden, 15-35 yaş arasındaki öğrenci, akademisyen ve öğretmenler yararlanabiliyor.

EYLÜL AYI İTİBARIYLA TOPLAM ÜYE SAYISI 39 BİN

Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Bahçelievler, Batıkent'te bulunan ve üyelikle hizmet veren tesislerden yararlanmak isteyen 18 yaşından küçük Başkentliler velileri ile merkeze giderek, 18 yaş üstü gençler ise https://share.google/ZzJYk6fHcmXZero2G linki üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor.

Başkentli öğrencilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren tesisler, 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla toplam 39 bin üyeye ulaştı. Öğrenci, akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabildiği tesislere, ilk Genç Akademi'nin hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar ise 350 bin giriş yapıldı.