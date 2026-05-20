Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları nefes kesti. Teknoloji ile sporu buluşturan organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonuna da güç kattı.

KAYSERİ (İGFA) - 2029 Dünya Spor Başkenti doğrultusunda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kez teknoloji tabanlı yeni nesil spor branşlarından Drone Soccer Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organizasyonunda, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Drone Soccer 1. Etap Yarışları başarıyla tamamlandı. Teknoloji, hız, strateji ve rekabeti aynı çatı altında buluşturan organizasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Koruma kafesli özel dronelar ile gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, saniyeler içerisinde değişen oyun dinamikleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Havada kıyasıya mücadele eden takımlar, hem teknik becerileri hem de stratejik hamleleriyle dikkat çekti.

Gençlerin teknolojiye dayalı spor branşlarına yönelimini destekleyen etkinlik, aynı zamanda Kayseri'nin spor ve teknoloji alanındaki vizyonunu da ortaya koydu. Organizasyon boyunca farklı yaş gruplarından sporcular mücadele ederken, vatandaşlar da yeni nesil spor deneyimini yakından takip etme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde spor yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geleneksel spor branşlarının yanı sıra çağın gerekliliklerine uygun yenilikçi organizasyonlarla gençleri sporun farklı alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları'nın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti doğrultusunda sporun geleceğine yön veren şehirlerden biri olma iddiasını bir kez daha ortaya koydu.