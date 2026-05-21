Türkiye'nin en köklü motor sporları organizasyonlarından Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl 50. kez düzenlenecek. Haziran ayında gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesi Bursa Valiliği'nde kritik koordinasyon toplantısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenecek olan ve haziran ayında motor sporları tutkunlarını yeniden Bursa'da buluşturacak Aloft by Marriott 50. Yeşil Bursa Rallisi'nin hazırlıkları kapsamında, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bursa Valiliği bünyesinde düzenlendi.

Toplantıda yarışın güvenlik, organizasyon ve operasyon süreçlerine ilişkin tüm detaylar masaya yatırılırken, kurumlar arası koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması adına kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

KAMU KURUMLARI ORGANİZASYON İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Aloft by Marriott 50. Yeşil Bursa Rallisi öncesindeki koordinasyon toplantısına, Bursa'daki birçok kritik kurumun temsilcileri katıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orhaneli ve Keles bölgesi ilçe jandarma komutanlıklarının yetkilileri toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda özellikle yarış güvenliği, etap koordinasyonu, seyirci alanları, ulaşım planlamaları ve acil durum senaryoları üzerinde detaylı şekilde duruldu. Organizasyonun geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek olması nedeniyle kurumlar arası iletişim süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Yeşil Bursa Rallisi'nin yalnızca sportif yönüyle değil, aynı zamanda şehir ekonomisine, turizmine ve Bursa'nın ulusal ölçekte tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük bir değer taşıdığı ifade edildi.

BOSSEK YETKİLİLERİ YARIŞIN TEKNİK DETAYLARINI PAYLAŞTI

Koordinasyon toplantısında BOSSEK yetkilileri tarafından kapsamlı bir teknik sunum gerçekleştirildi. Sunumda yarışın etap yapıları, güzergâh bilgileri, görevli sayıları, yarış merkezi organizasyonu, seremonik start planlaması ve gece seyirci etabına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Özellikle yarış sırasında görev alacak ekiplerin koordinasyon süreçlerinin nasıl işleyeceği konusunda ilgili kurumlara ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağı organizasyonda, etap çevresindeki trafik düzenlemeleri, seyirci güvenliği ve acil müdahale planlarının önceden hazır hale getirildiği belirtildi.

Rallinin Orhaneli ve Keles bölgesindeki etaplarında görev alacak güvenlik birimleriyle yarış direktörlüğü arasında anlık iletişim sağlanacağı, organizasyon boyunca tüm operasyonların koordineli şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca yarış güzergâhlarının doğal yaşamla uyumlu şekilde planlandığına dikkat çekilirken, çevre hassasiyetinin organizasyonun temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.

50. YILA YAKIŞAN ORGANİZASYON HAZIRLIĞI

Öte yandan, bu yıl 50. kez düzenlenecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan Yeşil Bursa Rallisi için BOSSEK, uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

Yarım asırlık geçmişiyle Türk motor sporlarının sembol organizasyonlarından biri haline gelen yarışın, bu yıl hem sportif rekabet hem de organizasyon kalitesi açısından üst düzey bir atmosfer sunması hedefleniyor.

Bursa'nın doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirilecek etapların hem sporcular hem de seyirciler için yüksek heyecan vadettiği belirtilirken, organizasyonun ulusal motor sporları takvimindeki en prestijli yarışlardan biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Özellikle gece seyirci etabının bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenirken, seremonik start organizasyonu için de kent merkezinde geniş katılımlı bir program planlandığı kaydedildi.

VALİLİK ONAYIYLA RESMİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısıyla birlikte, Türkiye otomobil sporlarının en köklü yarışlarından biri olan 50. Yeşil Bursa Rallisi için resmi anlamda geri sayım başlamış oldu.

BOSSEK'in son dönemde çevre odaklı projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve uluslararası standartlara yönelik adımlarıyla dikkat çektiği süreçte, 50. Yeşil Bursa Rallisi'nin de bu vizyon doğrultusunda organize edileceği ifade ediliyor.

Bursa'da motor sporları heyecanını yeniden zirveye taşıyacak organizasyonun, 5-7 Haziran tarihleri arasında, binlerce sporseveri kentte buluşturması bekleniyor.