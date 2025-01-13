2025 Altın Küre Ödülleri'nde, Angelina Jolie göz kamaştıran bir zarafet sergiledi. Unutulmaz görünümün ardında, TOM FORD Beauty’nin özel ürünleri ve makyaj sanatçısı Raoul Alejandre’nin ustalığı yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Angelina Jolie’nin sahne ışıltısını yansıtan makyaj, her bir detayıyla zarafeti ve inceliği ön plana çıkardı.

Kullanılan ürünler, Angelina’nın doğal güzelliğini vurgularken aşağıdaki alt başlıklarla öne çıkan detaylar üzerine inşa edildi:

Raoul Alejandre’nin özenle hazırladığı bu makyaj, Angelina Jolie’nin zarafetini ve doğal güzelliğini vurgulayarak gecenin en çok konuşulan görünümlerinden biri haline geldi.

Dudaklar: Angelina Jolie’nin dudakları, TOM FORD Runway Lip Color’ın 01 Spanish Pink tonu ile renklendirildi ve TOM FORD Soleil Neige Gloss Luxe’ün 16 Celestial tonu ile ışıldayan bir doku kazandı.

Cilt: Jolie’nin kusursuz cilt görünümü, TOM FORD Shade and Illuminate Soft Radiance Fondöten SPF 50’nin 4.5 Ivory tonu ile sağlandı. Allık olarak, TOM FORD Shade and Illuminate Allık’ın Brazen Rose tonu tercih edildi ve zarif bir canlılık elde edildi.

Gözler: Angelina’nın etkileyici bakışları, TOM FORD Eye Defining Pen’in Deeper tonu ile belirginleştirildi. Kirpiklerde TOM FORD Emotionproof Maskara kullanılarak dramatik bir hacim yaratıldı.

Kaşlar: Kaşları, TOM FORD Brow Sculptor’ın Taupe tonu ile doğal bir şekilde şekillendirildi ve yüz hatlarını öne çıkardı.