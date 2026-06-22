Tuba Ergin'in Büyükada'da gerçekleşen 'The Last Empress' defilesi, karbon ayak izinin bütünüyle ölçülüp sıfırlanmasıyla Türkiye'nin ilk Net Zero Couture defilesi olarak tarihe geçti. 220 Kişilik Couture defilesinde karbon ayak izi ölçüldü ve dengelendi.

İSTANBUL (İGFA) - Green Gold Foundation tarafından gerçekleştirilen karbon ayak izi ölçümü ve dengeleme çalışmasıyla, Tuba Ergin'in 'The Last Empress' defilesi moda sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarına örnek bir Net Zero Fashion Show olarak hayata geçirildi.

Büyükada'da, Princes Palace Resort ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 220 katılımcının yer aldığı organizasyonun karbon ayak izi uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplandı, raporlandı ve karbon dengeleme (offset) süreçleriyle telafi edildi. Etkinlik kapsamında ulaşım, enerji tüketimi, lojistik, teknik altyapı ve organizasyon süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları detaylı olarak analiz edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda karbon emisyonlarının tamamı dengeleme mekanizmalarıyla nötr hale getirildi.

Green Gold Foundation tarafından yürütülen çalışma, yaratıcı endüstrilerde karbon yönetimi ve şeffaf raporlama uygulamalarının önemine dikkat çekerek, etkinlik sektöründe çevresel etkinin ölçülmesi, azaltılması ve telafi edilmesine yönelik örnek bir model sundu.