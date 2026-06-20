TOÇEV'in, Özgür Aras'ın 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim' kitabı için Harvard Bistro Cafe'de düzenlediği davete Atakan Işıktutan, Aslı Gümüşel, Cenk Eren, Özge Ulusoy, Murat Aygen,Özay Bakır, İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Müzik, televizyon ve sanat dünyasında pek çok ünlü isimle yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras, tüm gelirini TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)'e bağışladığı 14'üncü kitabı 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim'i önceki gün sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı görkemli bir davetle tanıttı.

TOÇEV'in, Özgür Aras'ın 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim' kitabı için Harvard Bistro Cafe'de düzenlediği davete Atakan Işıktutan, Aslı Gümüşel, Cenk Eren, Özge Ulusoy, Murat Aygen,Özay Bakır, İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Özgür Aras'ın Destek Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluşan 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim' adlı kitabı, yalnızca ayrılığı yaşayanlara değil; ayrılıktan sonra kendini kaybetmek istemeyenlere de rehberlik etmeyi hedefliyor. Kitap, yayımlandığı an itibarıyla yoğun ilgiyle karşılandı.

Tüm gelirinin TOÇEV'e bağışlanacağı kitap, okurlarla buluşurken aynı zamanda eğitime destek olmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkat çekiyor.