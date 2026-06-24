Çıkardığı hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden, yeni projesi 'Gülden'e Geldik'in son bölümünde Selçuk Balcı'yı konuk etti.

İSTANBUL (İGFA) - Gülden, Selçuk Balcı için yazdığı eğlenceli Karadeniz şarkısı 'Anam Getirsun Seni'yi ilk kez seslendirirken, ikili anonim Karadeniz türküsü 'Yunuslar Dizi Dizi' ile Gülden'in sevilen şarkısı 'Ceviz Ağacı'nda da düet yaptı.

Kemençe, tulum ve horon eşliğinde Karadeniz'e uzanan eğlence dolu bölüm, sosyal medyada büyük ilgi görürken, 'Gülden'e Geldik'in bir sonraki konuğu da şimdiden merak konusu oldu.