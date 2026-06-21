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Murat Dalkılıç, yaz boyunca her cuma akşamı Om Paparazzi'de sahne alacak.

Dalkılıç'ın şarkılarına hayranları da eşlik etti.

İZMİR (İGFA) - İki yıl aradan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluşan sanatçı, konser sırasında bas gitar ve klasik gitar çalarak performansıyla büyük beğeni topladı.

İzmirli ünlü popçu Murat Dalkılıç, Çeşme'deki Om Paparazzi'de sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Özgü Kaya ile ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Dalkılıç, Yunanistan tatilinin ardından yaz konserleri serisine Çeşme'de başladı.

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