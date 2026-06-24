Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun'da birbirinden özel konserlerle müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde Batı Park Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Buray, hit şarkıları ve sahne enerjisiyle Samsunlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

SAMSUN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler, Samsun'da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Festivalin dördüncü akşamında sahne alan Buray, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle hep bir ağızdan seslendirdi.

Konser alanını dolduran hayranları, sanatçının performansına gece boyunca eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Buray; 'Girdap', 'İstersen', 'Aşk mı Lazım' gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Şarkıları kadar samimi sahne performansıyla da beğeni toplayan sanatçı, festival coşkusunu zirveye taşıdı.