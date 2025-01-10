Alternatif pop müzik türündeki şarkıları ile dikkat çeken ve bir sonraki çalışması merakla beklenen söz yazarı, besteci ve yorumcu Ece Barak, “Düştüm” isimli hareketli ve enerji dolu yeni şarkısını Hardal etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılını söz ve bestesi Emir Can İğrek’e ait Şubat Soğuğu, Duman Gibi ve Deliye şarkılarıyla dolu dolu geçiren ve listelerde kendisine bolca yer bulan Ece Barak, 2025 yılına sözü ve bestesi kendisine ait kıpır kıpır yeni şarkısı “Düştüm” ile başlıyor.

Hem vokali hem de sözleri itibarıyla güçlü ve akılda kalıcı bir şarkıya imza atan sanatçının yeni şarkısının düzenlemesi Mert Özçiftçi, mix ve mastering çalışması ise Emre Kaya imzası taşıyor. Şarkının bas gitarlarını ise Barış Gülhane çaldı.

Şarkının ruhuna ve renkli temasına uygun fotoğraflar ve tüm visualizer içerikler Ozan Çağatay tarafından çekildi.

Ece Barak, yeni şarkısı Düştüm ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Düştüm, aslında yıllar önce yazdığım ve yazdığım anda içimi kıpır kıpır eden bir bestem. Sözler ilhamını aslında yasak aşka düşen iki aşıktan alıyor. Kendilerini ne kadar engellemeye çalışsalar da birbirlerine düşüyorlar. Bu aşka engel olamıyorlar. Bu sancılı başlayan ama mutlu biten bir hikâye benim için. O nedenle bestesi çok neşeli. Mert de yaratmaya çalıştığım o dünyaya çok uygun bir aranje yaptı. Bol üflemeli element içeren, batıya dönük, keyifli bir sound yakaladık. Barış’ın canlı çalım bas gitarları ise enfes yakıştı. Ozan rengarenk fotoğraflar çekti. Her şey hayallerimdeki gibi oldu. Yayın tarihimiz doğum günümden birkaç gün önce. Yeni yaşıma yeni ve çok hareketli şarkımla girerken kendimi kıpır kıpır hissediyorum! Umuyorum soğuk ve karanlık kış günlerinde pozitifliğiyle dinleyicimin de içini açar.”

Ece Barak'ın yeni teklisi Düştüm, 10 Ocak itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında!