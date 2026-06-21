Maksim Gazinosu'nun unutulmaz ismi, oyuncu ve yazar Sibel Gökçe, uzun bir aranın ardından hazırladığı kanto projesi ve yeni sahne şovuyla yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maksim Gazinosu'nda yaptığı oryantal danslarla tanınan, ardından oyunculuk ve yazarlık kariyeriyle adından söz ettiren Sibel Gökçe, uzun bir aranın ardından sahnelere dönüyor.

Led Zeppelin'in şarkıları eşliğinde yaptığı oryantal danslarla döneminin alışılmış kalıplarını yıkan ve rock'n roll yaşam tarzıyla dikkat çeken Sibel Gökçe, hazırladığı kanto projesiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

80'lerin sonu ve 90'ların başında önce dansları, ardından oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Gökçe, birçok oryantal dansçıdan farklı tavrı ve sahne duruşuyla hafızalarda yer edindi.

Yeni sahne şovu ve repertuvarındaki şarkılarla yeniden adından söz ettirmeye hazırlanan Sibel Gökçe'nin dönüş haberi, projenin duyurulduğu ilk andan itibaren 'Efsane geri dönüyor' yorumlarıyla karşılandı.

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Sibel Gökçe'nin, yine çok konuşulması bekleniyor.