Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve yeni teklisi 'Bir Tatil Lazım' ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Ömür Gedik, yoğun temposuna rağmen koruduğu formuyla da dikkat çekiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Victoria Beckham'ın da uyguladığı avokado ağırlıklı vegan keto beslenmeyi uygulayan Gedik, günlük yaşamında avokado, zeytin, kuruyemiş ve kaliteli bitkisel yağlara sıkça yer verdiğini belirtti.

Müziği VDNA, sözleri Ömür Gedik'e ait olan 'Bir Tatil Lazım' için 'tatile giderken ve yaz boyu tatilde dinlenecek bir şarkı yaptım, yaz bu şarkıyla şimdi başlıyor' dedi.

Bir Tatil Lazım, 26 Haziran'da dinleyicisi ile buluşacak.