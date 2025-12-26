Kuruluşunun birinci yıldönümünü kutlayan Anahtar Parti, 100 bin üyeyi aşarak kısa sürede Türkiye genelinde önemli bir büyüme kaydetti. Bursa'da da 10 bine yaklaşan üye sayısıyla parti, kentte iktidara yürüyüş hedefini güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - 28 Ekim 2024'te kurulan Anahtar Parti, birinci yaşını Ankara'da 28 bin kişinin katıldığı büyük bir buluşmayla kutladı.

Kuruluşundan yalnızca 6 ay sonra üye kayıtlarına başlayan parti, dün Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamasıyla 100 bin 211 üye sayısına ulaştığını duyurdu.

Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, 17 ilçede kurulan 30 üye standı ve parti görevlilerinin yoğun çalışmaları sayesinde kentteki üye sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti. Aslan, Nisan ayına kadar Bursa'da 16 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Aslan ayrıca, Anahtar Parti'nin Türkiye genelinde teşkilatlanma başarısı ve kurumsal yapılanmasıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Bursalıları partinin 'şanlı yürüyüşüne' destek olmaya çağıran Aslan, 'Yola çıkarken önce ana muhalefet, ardından iktidar olacağız. Emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.