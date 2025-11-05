Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan Türk ürünleri arasına katıldı. Böylece Türkiye'nin AB tescilli ürün sayısı 40'a yükseldi. Türk Kahvesi için AB tescili yolda.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacununun Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

TÜRK KAHVESİ DE YOLDA

Kacır, paylaşımında, 'Anadolu'nun lezzetleri uluslararası alanda tescillenmeye devam ediyor. Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu ile Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 40 oldu. Ayrıca Türk Kahvesi de Geleneksel Ürün Adı olarak ilan edildi. 3 aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Kahvemiz de Avrupa Birliği'nde tescillenecek' dedi.

40 ÜRÜN AB TESCİLİNE SAHİP OLDU

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerel değerlerin küresel ölçekte markalaşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli Türk ürünlerinin sayısı 40'a ulaştığını duyurdu.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1985968094024462357

Listede Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Bursa Şeftalisi gibi Türkiye'nin öne çıkan yerel lezzetleri yer alırken, son olarak Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu da listeye eklenerek bu ürünler, Avrupa'da tescillenmiş Türk tatları arasına girdi.