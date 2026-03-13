Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, İngiltere'den hareket ederek Kuzey Kutup Dairesi'nde gerçekleştirilen CORE-26 tatbikatına katıldı ve başarılı eğitimlerin ardından dönüş yoluna geçti.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarının, Cold Response-2026 (CORE-26) Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart 2026 tarihinde İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları 10 Mart 2026 tarihinde Kuzey Kutup Dairesi'ne giriş yaparak eğitim faaliyetlerini başarıyla yürüttü.

Bu kapsamda, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti unsurları, 10 Mart 2026 tarihinde Kuzey Kutup Dairesi'ne: pic.twitter.com/5TgVKUok4M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2026

Tatbikat kapsamında personel ve donanımın zorlu iklim koşullarında etkinliği test edildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti unsurları, 11 Mart 2026 tarihinde dönüş yoluna başladı. Bakanlık, tatbikatın Türkiye'nin çok uluslu tatbikat tecrübesini artıran önemli bir faaliyet olduğunu vurgularken, tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası iş birliği ve zor iklim koşullarında görev yapabilme kabiliyetini güçlendirmesini hedefledi.