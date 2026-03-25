CGTN, Pekin'in başkentlik dışındaki işlevlerinin başarıyla farklı bölgelere taşınmasının önemine dikkat çekerek, Xiongan Yeni Bölgesi'nin modern bir şehir modeline dönüşümünü ele alan bir makale yayımladı.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Makale, büyük yatırımlar, politika güvenceleri ve entegrasyon adımlarıyla sağlanan insan odaklı başarıları öne çıkarıyor. Makale, yeni nitelikli üretici güçlere ivme kazandıran bilim ve teknoloji alanındaki dönüm noktalarını ele alırken, Xiongan'ı 15. Beş Yıllık Plan kapsamında dengeli ve yüksek kaliteli kalkınma için bir örnek bölge olarak konumlandırıyor.

70 yaşındaki Wang Helai ve eşi, her sabah Xiongan'ın New Area bölgesindeki evlerinin yakınlarındaki kısa süre önce yenilenen Longquan Nehri yürüyüş yolunda gezintiye çıkıyor. Bir zamanlar parçalanmış, çöplerle dolu ve kurumuş bir kanal olan bu alan, artık yeşilliklerle çevrili berrak bir su yoluna dönüştü. Yürüyüşün ardından hemen yaşadıkları sitenin içinde yer alan topluluk kafeteryasının yolunu tutan Helai ailesi, yaşlılara özel yemekler hazırlayan ve 60 yaş üzerine indirimli fiyatlar sunan mekânın tadını çıkarıyor. Yakınlardaki bir spor salonu işleten kızları da sık sık topluluk için gönüllülük esaslı görevler üstleniyor.

Ailenin eğitim, sağlık, alışveriş ve dinlenme ihtiyaçlarının tamamı 15 dakikalık bir mesafe içinde sunulan olanaklarla halledilebiliyor. Her şeyin düşünülerek tasarlandığı bu '15 dakika mesafedeki yaşam çemberi', Xiongan'ın nasıl sakinleri için özel olarak planlanmış, yaşanılabilir bir şehre dönüştürüldüğünü gözler önüne seriyor.

Bölgenin modern bir şehre dönüşme süreci, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in pazartesi günü Xiongan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile yeniden gündeme geldi. Dönüşüm sürecinin başladığı alan, China Huaneng Group'un burada gerçekleştirdiği operasyonlar ve Beijing No. 4 Lisesi'nin Xiongan kampüsü de dâhil olmak üzere önemli bölgeleri inceleyen Başkan Xi Jinping, ayrıca bölgede yüksek kaliteli inşaat ve kalkınma konularındaki çalışmalara devam edilmesini konu alan bir sempozyuma başkanlık yaptı.

Başkan Xi, ziyareti sırasında Xiongan'ın yeni dönemde yeniliklerin merkezi ve yüksek kaliteli kalkınmanın örnek modeli hâline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖREVLERİN TAŞINMASININ ÖNEMİ

Xiongan'ın başlıca rolü, Pekin'in başkentlik haricindeki işlevlerini düzenli bir şekilde üstlenmek olmaya devam ediyor. 14. Beş Yıllık Plan döneminde bu bölge için toplamda 1 trilyon yuanı (145,5 milyar ABD doları) aşan yatırım yapıldı, yıllık ortalama %17,1 GSYIH büyümesi sağlandı, yaklaşık 215 kilometrelik bir alan şehirleşmeye açıldı ve 5.300'den fazla yapı inşa edildi.

15. Beş Yıllık Plan'ın başladığı 2026 yılında ise genel kapasitenin yükseltilmesine odaklanılıyor. İlk aşamada yer alan merkeze bağlı büyük işletmelerin pazara odaklanan alt şirketleri geçiş sürecini tamamlarken State Power Investment gibi diğer gruplar da entegrasyon süreçlerini hızlandırıyor.

China Huaneng Group da bu konuda atılan adımlar konusunda somut bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Ekim 2025 tarihinde Huaneng genel merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan 1.000'den fazla çalışanıyla birlikte resmî olarak Xiongan'a taşınan şirket, rutin ofis düzenine dönmüş ve operasyonlarına başlamış durumda. Bu sorunsuz geçiş süreci, merkeze bağlı büyük işletmelerin politika güvenceleri ve sahadaki koordinasyon sayesinde tam ve sürdürülebilir bir şekilde entegre olabildiğini gösteriyor.

Çalışanların iş kurma olanaklarının, yaşam koşullarının ve gelir düzeylerinin Pekin'deki standartlardan daha düşük olmayacağını garanti eden hedefe yönelik politika güvenceleriyle desteklenen yeni taşınma projeleri de hız kazanıyor; bu güvencelerin yanı sıra 278 adet Pekin-Xiongan entegrasyonuna özel atılan adım ile sağlık, eğitim ve sosyal hizmet unsurlarına eşit erişim olanağı sunuluyor.

İNSANLARIN YAŞAMAK İSTEDİĞİ BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK

Tüm bu alt yapıların yanı sıra Xiongan, yeni bölgenin özellikle aileler için âdeta bir yuva gibi hissettirmesini önceliği hâline getirmiş durumda. Beijing No. 4 Lisesi'nin Xiongan kampüsü, Pekin'in 'üç okul ve bir hastane' destek projesinin önde gelen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu girişim kapsamında Pekin; bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir genel hastaneyi finanse edip inşa ettikten sonra işletilmek üzere Xiongan'a devrediyor; söz konusu kurumların yönetim ve eğitim desteği ise ilgili Pekin kurumları tarafından sürdürülüyor.

Ağustos 2023 tarihinde açılan kampüs, nitelikli eğitim kaynaklarının bölgede daha erişilebilir olmasını sağlayan bir eğitim ağı kurdu. 2025 yılı kayıt politikası, 1. ve 2. kategori kapsamında taşınan birimlerin çocuklarına öncelik tanırken, öğrenci sayısı istikrarlı şekilde artmayı sürdürüyor; kampüs ise 2026 bahar dönemine kadar sorunsuz biçimde faaliyet göstermeye devam etti.

Bu çalışmalar, taşınan hanelerin rahatça yerleşmesini sağlarken, çocukların da evlerine yakın ve alışık oldukları yüksek kaliteli eğitime erişebilmesine imkân tanıyor.

İNOVASYONLA BİRLİKTE YENİ NİTELİKLİ ÜRETİCİ GÜÇLER ŞEKİLLENİYOR

Ulusal politikalar, Xiongan'ın bilim-teknoloji ile sanayi inovasyonunu entegre etmesini, yerel koşullara uygun yeni nitelikli üretici güçler geliştirmesini ve Xiongan Yeni Bölgesi Zhongguancun Bilim Parkı'nı yüksek bir seviyede geliştirmesini öngörüyor.

2026'nın önemli kilometre taşları arasında, Tsinghua Üniversitesi ile Xiongan merkezli bir şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen Jishu veri modelinin yayımlanması; kamu, finans ve enerji sektörlerinde tam kapsama ulaşan güvenilir veri alanlarının oluşturulması; ayrıca ülke genelinden katılımcıları çekerek öncü projelerin hayata geçirilmesini teşvik eden bir havacılık-uzay inovasyon yarışması yer alıyor.

Bu gelişmeler, Xiongan'ı Pekin-Tianjin-Hebei bilim ve teknoloji inovasyon merkezinde kilit bir düğüm noktası ve yeni nitelikli üretici güçler için bir örnek bölge olarak konumlandırıyor. İnşaat çalışmaları, 'Xiongan kalitesi'ni hayata geçirmek üzere istikrarlı biçimde ilerlerken, aynı zamanda berrak gökyüzü, yeşil alanlar ve temiz su kaynakları korunuyor.