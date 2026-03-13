Türkiye, New York'taki BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci Oturumu'nda kadınların ve kız çocuklarının krizlerden en çok etkilenen kesimler olduğunu vurguladı; Türk Devletleri Teşkilatı adına ilk kez ortak beyan sunuldu.

ABD (İGFA) - Türkiye'yi temsilen New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci Oturumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Duygu Göktaş, toplantının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, toplantının BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ülke beyanını sunduğunu ve kriz dönemlerinde kadınlar ile kız çocuklarının çatışmalardan en çok etkilenen kesimler olduğunu vurguladığını belirtti. Bu yılki oturum temasının adalete erişim olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'deki iyi uygulama örnekleri ve 6284 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Yoğun bir hafta geçirdiklerini ve çok sayıda yan etkinliğe katıldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, Gambiya ile ortak mutabakat zaptı imzaladıklarını ve beş ülkeyle ikili temaslar yürüttüklerini açıkladı. Ayrıca düzenlenen yan etkinlikte Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini 22 bakan ve üst düzey BM yetkilisine tanıtma imkanı bulduklarını belirtti. Program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı adına da ilk kez ortak bir beyan sunulduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, 'Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa Türk Devletleri Teşkilatı adı altında ortak bir beyan sunduk. Bu da bir ilk oldu' dedi.

Çatışmaların kadın ve çocuk boyutuna dikkat çekmeye devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, Türkiye olarak her fırsatta çatışma nerede olursa olsun mağdurun ve mazlumun sesi olmaya gayret ettiklerini ve bunu her platformda yılmadan, usanmadan sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.