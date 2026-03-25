TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde gerçekleşen görüşmede TBMM Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Litvanya hükümetleri arasında var olan olumlu ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sunmak amacıyla parlamentolar arasındaki ilişkileri de ilerletmek gerektiğini vurguladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde aktarılan habere göre bölgesel ve küresel gelişmelerin, enerji güvenliği ve bağlantısallık gibi kavramların önemini artırdığını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu anlayışla, bölge ve ötesindeki ulaştırma, iletişim ve enerji güzergahlarında aktif bir rol üstlenmeye çalıştıklarını söyledi. Kurtulmuş, Litvanya ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefinin aşıldığını, bu artışın devam etmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine Litvanya'nın desteğinin gelecek dönemde sürdürülmesi temennisini ifade eden Kurtulmuş, AB'ye tam üyeliğin, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki ana hedeflerinden olduğunu kaydetti.

OLEKAS'I PAB VE ZİRVEYE DAVET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas'ı 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne davet etti.