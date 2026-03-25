Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ,Birleşik Krallık'taki mevkidaşı John Healey, Londra'da bir araya gelerek Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesine imza attı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma iş birliğini güçlendiren önemli bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Londra'da bir araya geldi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmelerde iki bakan önce baş başa, ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmeler sonrasında Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

Öte yandan proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin ana sözleşmenin ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalandığı hatırlatıldı. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da ileri taşıması bekleniyor.