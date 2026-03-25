Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nda belediye başkanları ile siyasi liderler tarafından kabul edilen ve kamuoyuna duyurulan 'Bursa Taahhüdü', uluslararası alanda da karşılık buldu.

BURSA (İGFA) - DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Haziran 2025'te Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler Yaratmak' temasıyla gerçekleştirilmişti. 8. faza (2026-2030) geçiş stratejileri de belirlendiği konferansın Politik Kurul Toplantısı'ndaki en önemli çıktılarından birisi de 'Bursa Taahhüdü' olmuştu.

YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLACAK

Bursa Taahhüdü, Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde yayımlanarak küresel kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece sağlıklı şehirler vizyonu doğrultusunda yerel yönetimlere yönelik önemli bir referans belgesi niteliği kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Toplantısı'nda ilan edilen Bursa Taahhüdü'nün sadece kentin değil, tüm dünya şehirlerinin geleceğine dair ortak değerlerin güncellenmiş bir ifadesi olduğunu söyledi. Taahhüdün eşitlikten, sağlıktan, adaletten, barıştan ve doğaya saygıdan yana bir iradeyi temsil ettiğini belirten Başkan Bozbey, 'Bizler, şehirlerimizi yalnızca ekonomik büyüme ile değil; sağlık, fırsat eşitliği, sosyal adalet ve insan onurunu gözeterek yönetmek istiyoruz. Bursa Taahhüdü ile gelecek nesillerin sağlığı ve refahını güvence altına almayı, şehirlerimizin sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.

Bu adımın, yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde iş birliği ve bilgi paylaşımı yaparak, daha sağlıklı ve dirençli şehirler inşa edebileceğinin de güçlü bir göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, 'Bursa Taahhüdü'nün temelinde insan, mekan, katılım, refah, barış, gezegen ve hazırlık gibi 7 güçlü ilke yer alıyor. Bu ilkeler sadece bir strateji değildir. Aynı zamanda vicdanla yazılmış bir yol haritasıdır' diye konuştu.

Bursa Taahhüdüne https://www.bursa.bel.tr/yayinlar_pdf_viewer?id=3055 linkinden ulaşabilirsiniz.