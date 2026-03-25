TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zagreb'de düzenlenen Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'nde Türkiye'nin ilk kez 'stratejik ortak' olarak yer almasının önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zagreb'de Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Türkiye'nin ilk kez 'stratejik ortak' statüsüyle zirveye katıldığını belirten Kurtulmuş, bağlantısallığın Türkiye için temel önceliklerden biri olduğunu vurguladı. Ulaştırma, enerji ve iletişim koridorlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu alanda bölgesel ve küresel ölçekte önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin jeostratejik konumuna dikkat çeken Kurtulmuş, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerin Asya ile Avrupa arasında güçlü bir bağlantı sağladığını belirtti. Akıllı ulaşım, yeşil lojistik ve dijital altyapı alanlarında yürütülen çalışmaların da girişime katkı sunacağını ifade etti. Kurtulmuş, konuşmasında küresel gelişmelere de değinerek mevcut uluslararası sistemin ciddi bir aşınma sürecinden geçtiğini söyledi. 'Kurallara dayalı uluslararası düzen hem meşruiyet hem de işlev bakımından ciddi bir aşınmaya uğramıştır' diyen Kurtulmuş, dünyada çok merkezli yeni bir düzenin şekillendiğini kaydetti.

Karadeniz'de güvenliğin önemine vurgu yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının bölge için temel tehditlerden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, kalıcı barış için diplomatik çabaların devam ettiğini söyledi.

Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasının bölgesel bağlantısallığı güçlendireceğini dile getiren Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da dikkat çekti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Kurtulmuş, Filistin meselesinde iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Üç Deniz Girişimi kapsamında parlamentolar arası iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ülkeler arasında güven ve dayanışma temelli yeni iş birliklerinin önemine işaret etti.