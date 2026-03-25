Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı, helikopter kazası nedeniyle karşılıklı taziye mesajları iletildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındığı ve iki liderin karşılıklı taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Al Sani'ye başsağlığı dilerken, Katar Emiri de aynı kazaya ilişkin taziyelerini iletti.

Açıklamaya göre, Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarına teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki temasların süreceği vurgulanırken, tarafların ekipler düzeyinde diyaloğun devam etmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.