Türkiye'nin ilk geleneksel dans tiyatrosu projesi, 3-6 Eylül 2026 tarihinde Nova Prata Uluslararası Dans Yarışması'nda sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Rüyası Dans Topluluğu, Brezilya'da düzenlenecek Nova Prata Uluslararası Dans Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Kore Ulusal Dans Komitesi tarafından organize edilen ve 86 ülkede faaliyet gösteren Federation of International Dance Festivals (FIDAF) çatısı altındaki organizasyon, dünyanın sayılı dans platformları arasında yer alıyor.

2015'ten bu yana 7 bölge 7 tema anlayışıyla sahne alan proje, Litvanya ve Güney Kore'de iki kez dünya birinciliği elde etti; birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Projenin mimarı ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz, Brezilya yolculuğuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Anadolu Rüyası'nın Türkiye'de geleneksel anlamda hayata geçirilen ilk dans tiyatrosu projesi olduğunu vurguladı. Gürbüz, amaçlarının kendi öz değerlerini bilen ve gururla temsil eden bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek, özellikle lise çağındaki gençlerin kültürel mirası sahnede yaşatmasının önemine dikkat çekerek, 'Anadolu kültürü tayt ile temsil edilmeyecek kadar değerlidir. Dünya bizi bu kültürün öz haliyle görmek istiyor. Yüzde 100 kendi dansımız, müziğimiz ve kostümlerimizle sahnede olacağız' diye konuştu.