Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı Fuar Merkezini ziyaret ederek yazar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehri Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na ziyarette bulundu.

Eşi Sevgi Er ile birlikte yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek, yazarlarla bir araya gelen Başkan Er, 'Bir yandan 103 bin konut yükselirken diğer yandan Malatya'nın normalleşmesi adına önemli çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar fuardan memnun. Geçen sene pandemi ve depremden sonra ilk fuarı düzenledik. Fuarımızı her sene biraza daha geliştirerek düzenliyoruz. Okullardan fuarımıza katılmak isteyen öğrencilerimizin rahat bir şekilde gelmelerini sağlamak amacıyla ulaşımlarını sağlıyoruz' dedi.

Fuardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazar Cem Şahin, 'Fuar çok güzel, insanların ilgisi oldukça iyi. En güzel olanı da çek dağıtılması. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz' ifadelerini kullandı. Şair-Yazar Mehmet Demirkapı ise 'Fuara size ve sunulan hizmetler çok güzel. Fuar için size teşekkür ediyorum' dedi.

Yayınevi sahibi Filiz Kuyrukcu ise 'Fuar çok güzel. Muhteşem bir organizasyon. Teşekkür ederiz, her şey çok güzel' sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Başkan Er'e teşekkür eden Yazar Leyla Mihrinaz Engin 'Malatya'ya ikinci gelişim. Geçen yılda gelmiştim. Bu fuar önemli. Hem biz hem okuyucular memnun' dedi.

Başkan Er, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasını takip ederek dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ayrıca Fuar Alanında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi müzisyenleri kitap fuarını ziyarete gelenlere müzik keyfi sunarken, Başkan Sami Er için 'Sarı Gelin' türküsünü çaldı.